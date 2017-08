Kostelečáci tradičně vyběhli proti proudu

Kostelec n. Orl. - Závěr letní sezóny patři v Kostelci nad Orlicí tradičnímu Běhu proti proudu. Letos se odvážlivci vydali zdolávat několikset metrů dlouhý úsek proti proudu Divoké Orlice již po osmadvacáté.

Patnáct běžců tak opět navázalo na tradici, která sahá až do období za minulého režimu, kde běh, který je především originální zábavou, symbolizoval vzdor proti tehdejší politické situaci. Přestože v posledních desítkách let je zdolávání proudu řeky spíše společenským zábavným setkáním, podle organizátorů akce i skrytý podtext akce platí v této době. "Myslím si, že v dnešní době se opět smysl této akce vrací," poukázal jeden z letošních organizátorů Jiří Kubíček. Plivnutí z mostu, který byl startovacím bodem páteční akce, popohnalo běžce k cíli u nedalekého splavu. Své síly se s dospělými nebály poměřit i nejmenší. Vítěz pak gentelmansky přenechal hlavní výhru dalším účastníkům. Nemohlo chybět ani samotné vyvrcholení kosteleckého běhu, kterému dělal kulisy areál místního koupaliště a "tancovačka" v režii Tea Jay Iva do pozdních nočních hodin.