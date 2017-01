Kolony aut. I to je Rychnovsko

Rychnovsko - Ucpané silnice u Kvasin se stávají novým fenoménem.

Zácpy a další problémy spojené s automobilovou dopravou nejsou jen „výsadou" krajského města Hradce Králové, kde v odpoledních hodinách na okruhu řidiči zkouší pevnost svých nervů v tradičních frontách. Prudký rozvoj průmyslové zóny kolem kvasinské automobilky přinesl tento fenomén i do podhůří Orlických hor.

„Nevím, jestli to jde, ale snažím se na to zvyknout. Lepší už to asi nebude. Když člověk cestuje ze Solnice do Rychnova zrovna v době, kdy se střídají směny v automobilce, musí být připraven, že si chvilku v koloně postojí," povzdechl si Zdeněk F., který často v týdnu autem cestuje mezi okresním městem a Dobruškou.

Stovky aut valících se jako jednolitý proud pravidelně způsobují to, že se hlavní tah ze směru od Solnice do Rychnova nad Kněžnou zacpe a řidiči, kteří už mají okresní město na dosah, nezařadí i pár desítek minut vyšší než první rychlostní stupeň.

Policie si komplikované dopravní situace v okolí průmyslové zóny všímá i z další stránky. Na denním pořádku jsou kvůli přeexponované dopravě i dopravní přestupky.

„S každodenním dojížděním vysokého počtu zaměstnanců na směny se vyskytují problémy s dopravními přestupky, zejména s nedodržováním rychlosti vozidel při jízdě v obcích a parkování vozidel v samotné obci Kvasiny," uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková s tím, že častými hříšníky jsou řidiči z Polska, kteří do kvasinské automobilky dojíždějí denně za prací.

Není tedy překvapující, že nejvíce dochází k porušování pravidel silničního provozu na úsecích ve všech směrech mířících do Kvasin v době, kdy se zaměstnanci automobilky střídají na svých směnách.

Doprava v okolí Kvasin připomíná Babylon

Desítky stovek aut mířících v průběhu dne v několika intervalech do kvasinské automobilky často paralyzují dopravu v okolí Solnice a Rychnova nad Kněžnou.

Nejvíce je „migrace" aut na silnicích cítit v době střídání směn. „Nejhorší je směna ranní, která končí ve dvě hodiny odpoledne. Z fabriky jde přibližně tři tisíce lidí," popisuje své zkušenosti Jan S., který v automobilce pracuje. „Z parkoviště a do parkoviště pro kamiony proudí téměř nekonečně kamionů a autobusů, kteří zablokují výjezd z nového parkoviště všem vyjíždějícím vozidlům zaměstnanců. Mnohdy zde čekají i 20 minut, než se jim podaří vyjet na hlavní silnici," popsal zaměstnanec situaci v bezprostředním okolí automobilky s tím, že mu vše často připomíná proslulý indický chaos.

Dopravní komplikace se ovšem netýkají jenom bezprostředního okolí automobilky, zejména v brzkých odpoledních hodinách zkouší řidiči odolnost svých nervů na tahu mezi Solnicí a Rychnovem.

PŘESTUPKY JSOU NA DENNÍM POŘÁDKU

Do policejních statistik se zhoršená dopravní situace zapisuje i z pohledu nárůstu přestupků na silnicích v okolí průmyslové zóny.

„Problémovými úseky jsou prakticky všechny příjezdové a odjezdové trasy z okolních směrů, tedy i od hraničních přechodů s Polskem k závodu, kdy dochází k porušování maximální dovolené rychlosti, zákazu předjíždění a způsobu jízdy," uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

Podle policie mezi dlouhodobý problém, který významně omezuje zejména majitele nemovitostí a domů v bezprostředním sousedství kvasinské automobilky, patří masivní porušování zákazu zastavení a stání při parkování osobních vozidel zaměstnanců na místních a účelových komunikacích.

„Každý pracovní den se tak jedná o desítky, možná stovky vozidel," dodala policejní mluvčí s tím, že poptávka po řešení, které by vyřešilo problémy spojené s nedovoleným parkováním, je opakovaně vznášena od představitelů místních samospráv a starostů.