„Když nemůžeš, přidej!“ zní návsí v Dobřanech

Dobřany - Každý den, přesně ve 12.45 hodin, se dobřanskou návsí rozlehne povzbuzující skandování: „Když nemůžeš, přidej!“ Vzápětí se na startu seběhne skupina dětí a učitelů, se kterými běhá příležitostně také několik rodičů nebo místní farář. Společně pak uběhnou kilometrový okruh.

Ti, kteří doběhnou první, povzbuzují ostatní. Běží se za každého počasí, a když to třeba klouže, pomáhají si navzájem. Důležité je, že nikdo neběží sám.

Za projektem Běh s Emilem nazvaným podle čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, který je zároveň autorem motivačního povzbuzení, které bylo jeho životním krédem, stojí Michaela Procházková společně s tělocvikářem Jiřím Killarem. Oba pracují na Základní škole Trivium Plus v Dobřanech. „Překvapila nás s kolegou tělocvikářem klesající fyzická kondice dětí v naší škole, dali jsme hlavy dohromady a přemýšleli, co bychom s tím udělali. Jako nejjednodušší způsob nám přišel běh. Já jsem si původně myslela, že to bude pro deset, maximálně dvacet dětí, ale to jsem se pěkně přepočítala, říká s úsměvem autorka myšlenky Michaela Procházková, které děti neřeknou jinak, nežli Míša. A dodává: „Moje představa byla, že budeme běhat 300 metrů, ale kolega byt tvrdý, nasadil kilometr nakonec jsme za to všichni rádi, protože se ukázalo, že to děti hravě zvládnou.“

Běh s Emilem podporuje Český olympijský výbor spolu s atletickou federací. Za každý uběhnutý kilometr děti dostanou do svých deníčků razítko, když jich nasbírají deset, dostanou malý dárek, například v podobě záložky do knihy, malého medvídka, nebo fotky. Protože tento týden oslavila oštěpařka a olympijská vítězka Dana Zátopková 95. narozeniny, běželi děti s cedulkou s číslem 95, kterou si sami vyrobili. A celá škola jí pak telefonicky popřála.

„Mně se to líbí strašně moc, až budu velká, budu sportovkyně,“ říká Kristýnka z první třídy. Šimonovi zase loni do stovky chybělo jen pár kilometrů, letos to ale prý rozhodně stihne. Emil Zátopek, který řekl: “Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší“, by měl z dětí z dobřanské školy docela jistě radost.