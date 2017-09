Kamiony mají skoro v kuchyni. Obyvatelé sídliště U Váhy roky volají po přeložce

Kostelec nad Orlicí - Obyvatelé sídliště U Váhy v Kostelci nad Orlicí se již pomalu vzdávali naděje v lepší dopravní situaci.

PO ŽULOVÝCH KOSTKÁCH PROUDÍ v Kostelci U Váhy jeden kamion za druhým. Foto: S. Rohrová

Frekventovaná silnice z dlažebních kostek, která se kolem sídliště svažuje směrem ke kosteleckému nádraží, nevede jen kolem několika paneláků a domů, ale také kolem dětského hřiště a poblíž sídlící mateřské školy. Podle místních je štěstí, že se tu ještě nestala žádná vážná nehoda. Silnice je velmi frekventovaná a denně po ní jezdí kamiony do blízké spediční firmy. Jiná cesta totiž neexistuje. Zatím. Přeložka III/3161, která by měla vést kolem kosteleckých kasáren z hlavního tahu I/11, se totiž po letech dočká stavebního povolení. A to nejspíš už na jaře.

V polovině letošního roku bylo dokončeno majetkoprávní vypořádání, které spolu s nedostatkem peněz tuto stavbu brzdilo. Díky tomu, že krajský úřad, který bude investorem stavby, stihl žádost o stavební povolení podat ještě letos v červnu, nepropadlo již vydané územní rozhodnutí, které mělo platnost do letošního srpna.

„Přeložka silnice III/3161 si vyžádá přeložky inženýrských sítí. Nyní se s jejich zřizovateli uzavírají smlouvy. Tyto přeložky jsou povoleny v platném územním rozhodnutí,“ uvedl Michal Friček, mluvčí krajského úřadu. Upravovat se bude také napojení na silnici I/11 a blízký rybník čeká kvůli stavbě odbahnění. „V současné době jsou všechna řízení přerušena do doby aktualizace závazných stanovisek,“ dodal Friček.

Budou na stavbu peníze?

Kamiony jezdí nad sídlištěm Mánesovou ulicí na konec Kostelce do spediční společnosti. Silnice se začíná rozpadat. Navíc je kluzká. Když se nad Váhou potkají dva kamiony, mají problém se vyhnout. Realizace přeložky je závislá na přidělení finančních prostředků, což je problém, kraj chce proto čerpat dotace. Cena za přeložku je necelých 70 milionů, na placení se má podílet kraj, město i spediční firma.