Hradišťan otevřel v Přepychách srdce posluchačů

Přepychy - V úterý odpoledne v holínkách a teplákách či montérkách plnili lopatami pytle s pískem a rozváželi je po obci, aby své domovy i obecní majetek ubránili proti velké vodě, a ještě tentýž večer pak s hráběmi likvidovali vše, co bahnitá záplava přinesla s sebou. O tři dny později, v pátek odpoledne ve svátečním zcela zaplnili kostel sv. Prokopa, aby si vychutnali vystoupení souboru Hradišťan Jiřího Pavlici a zároveň podpořili záchranu zdejšího královského nástroje.

O kom je řeč? O obyvatelích Přepych, obce, která letos zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku. Během lokální záplavy přiložily ruku k dílu všechny generace a Přepychy se jim podařilo ochránit, také na benefiční koncert v rámci Noci kostelů přišly čtyři stovky lidí od těch nejmenších až po seniory. I když je jasné, že Jiří Pavlica a spol. mají své příznivce široko daleko a na koncert dorazili jejich fanoušci z celého regionu, základ tvořili znovu domácí.



Kostel sv. Prokopa doslova praskal ve švech. Hradišťan ale nezklamal nikoho a svým výkonem doslova nadchl každého posluchače - zahrál a zazpíval o lásce, o víně, o čase, také písničku pro děti, jichž bylo v kostele sv. Prokopa mnoho, i chorály a modlitby staré více než tisíc let, jako stvořené do prostředí, kde zněly.



Mimo to Jiří Pavlica v průvodním slově nabádal k zamyšlení „nad křehkými vteřinami života" a nad tím, jak zběsile a šíleně se občas mnozí odkudsi někam zbytečně ženou, také stačil představit niněru a krumhorn, staré nástroje, provázející některé skladby. To vše dohromady přineslo mimořádný zážitek pro všechny a obrovské závěrečné ovace to potvrdily.



Výjimečný okamžik však přišel ještě jeden. Výtěžek koncertu totiž vystoupal na těžko uvěřitelných 55 458 korun, a tak nebylo divu, že se už při vyslovení prvních dvou číslic z této částky strhl bouřlivý potlesk. „Já jsem tak šťastná," hlesla v pomalu se vyprazdňujícím kostele se zatajeným dechem Zdeňka Seidelová, která evidentně a právem zažívala jeden z nejkrásnějších dnů za dobu, co stojí v čele této obce se šesti stovkami obyvatel. Pak ještě dodala, jak ji nesmírně hřeje štědrost návštěvníků koncertu u srdce.



V jejích Přepychách se znovu potvrdilo, že mnohem větší radostí je dávat, než dostávat, a díky tomu se posílila velká naděje, že posledních 100 tisíc z téměř 1,3 milionu korun se podaří do října letošního roku shromáždit a celý projekt úspěšně uzavřít.



Zdejší obyvatelé tedy mají být na co pyšní a potvrdil to i Jiří Pavlica: „Je to krásná obec a vím, že dokonce vyznamenaná v rámci Královéradeckého kraje, takže má být na co pyšná. Jak na místo, tak na lidi. Byť jsme tu pobývali jen krátce, člověk pozná, kde to funguje. Tady to funguje a důkazem toho jsou i varhany." Dana Ehlová