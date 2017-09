Spor o pěčínskou nádrž zastupitelé odložili

Hradec Králové - Více než hodinu trvala ostrá debata krajských zastupitelů o stavbě vodní nádrže Pěčín. K ničemu však nevedla: hlasování o jejím odmítnutí bylo odloženo.

VIZUALIZACE pěčínské přehrady.Foto: Povodí Labe

Usnesení o nesouhlasu s přípravou tohoto vodního díla předložil zastupitel Martin Hanousek (Piráti+Zelení). Přehrada by měla pomoci se zásobováním regionu pitnou vodou v období sucha, ale podle Hanouska nebyly vyčerpány další možnosti, které by pro krajinu v údolí Zdobnice nebyly tak devastující.

Jeho snaha se však setkala s nesouhlasem řady zastupitelů. Otakar Ruml (KSČM) snahu o odmítnutí přehrady označil za nezodpovědnou.

„Klimatické změny za posledních pět let jsou velmi výrazné a kromě sucha je otázkou i znečištění vod,“ oponoval Hanouskovi Ruml. Radní Karel Klíma (Koalice pro KHK) byl ještě ostřejší a o usnesení prohlásil, že jde o „výstřel z Aurory“ a politickou sebeprezentaci. „Nemám žádný mandát k tomu, abych zakazoval vodohospodářům jejích práci,“ řekl.

Starosta: Budeme odříznuti od civilizace

Starostové obcí na území, které by měla přehrada zasáhnout, se však zamýšlené stavby hrozí.

„My budeme odříznuti od civilizace,“ řekl zastupitelům starosta Zdobnice Petr Novotný. Vesnice kromě jiného bude muset všechny odpadní vody přečerpávat přes hřeben a tento náročný proces i draze platit.

Navíc i on byl ubezpečen, že ke stavbě přehrady se přikročí teprve v případě, že ostatní možnosti selžou. „V šanonu od Povodí Labe nemám jediné alternativní řešení,“ postěžoval si.

Představitelé kraje navíc podle něj slíbili, že vznikne skupina složená ze zainteresovaných stran a že všechny problémy se budou s obcemi konzultovat, ale nic takového se nestalo.

„Jako zastupitelé i občané si přehradu nepřejeme a budeme dělat všechno pro to, aby nevznikla,“ varoval zastupitele starosta Novotný.

Starosta Rokytnice v Orlických horách Petr Hudousek upozornil, že i postoj ostatních obcí je negativní: „Rozhodně to nepřispěje k rozvoji této části Orlických hor, spíše k její diskvalifikaci.“

Kraj k přehradě svolá seminář

Odpůrci přehrady argumentují, že namísto hráze by se měla k zadržení vody v krajině přijmout opatření v zemědělství, lesnictví a revitalizace vodních toků.

Paradoxní je, že ani vodohospodáři nejsou ze stavby nádrže nadšeni. Podle nich se zásobováním Hradce Králové pitnou vodou nepomůže. Lepším řešením je podle nich údržba existující východočeské vodárenské soustavy.

O tom, zda kraj stavbu přehrady odmítne, se v pondělí na zasedání krajského zastupitelstva nehlasovalo. Jan Birke (ČSSD) navrhl, aby bylo hlasování odloženo. Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) má navíc k problému svolat nejpozději v listopadu seminář.

Stavba v chráněné krajinné oblasti

Pěčínská přehrada by měla vzniknout v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory, v údolí, které bylo zařazeno mezi evropsky významné lokality. Hráz vysoká 75 metrů by měla být třetí nejvyšší v Česku. Pod vodou by mělo zmizet 27 objektů, zatopeny by měly být části Zdobnice, Liberka a Rokytnice v Orlických horách. Plocha nádrže by měla být 82 hektarů a objem nádrže 17,1 milionu kubických metrů. Cena se odhaduje na 11 miliard.