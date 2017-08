Historické skvosty na kolech defilovaly v Dobrušce

Dobruška - Jednou ze zastávek letos 17. ročníku Hradecké Veterán Rallye byla v sobotu 26. srpna v pozdním odpoledni Dobruška. Historické centrum města F. L. Věka nabralo v těch chvílích na ještě větší exkluzivitě, ovšem pozornost spousty návštěvníků nepoutala tentokrát jeho dominanta – renesanční radnice s vysokou věží - ale unikáty na dvou a čtyřech kolech.

Z pohledu žen to byla doslova netradiční módní přehlídka, kdy na pomyslném molu ale neexcelovaly modelky, nýbrž elegáni s koňmi pod kapotou, kterým ani několik desítek křížků „na krku“ neubralo na kráse, spíše naopak. Divačky z řad něžného pohlaví ocenily pastelové barvy i neobvyklé detaily – například sošku Genia Vítěze od Ladislava Šalouna na jedné z pragovek, sedadlo pro tchýni na třímístném Fordu T nebo mnohé vypovídající přídomek Hadimrška pro jednu z naleštěných tatřiček.

Pro pány nechme promluvit ředitele rallye Zdeňka Kubizňáka: „Měli jsme šedesát čtyři účastníků, z toho asi osm motorek. Unikátů tady máme mnoho. Ale asi nejslavnější je Ford T, v každém případě nejstarší automobil na letošní rallye. Máme tady Chenard Walcker, což je také velice zajímavé a ojedinělé vozidlo už zaniklé značky. Namátkou ještě zmíním Škodu 430, dále Tatry 87, což jsou ty dlouhé (Hanzelka-Zikmund). To jsou auťáky, které jsou málokdy k vidění v provozu.“

Nutno doplnit, že právě ředitel závodu doprovázel defilé jednotlivých účastníků velice zajímavým komentářem. A tak vzápětí cvakaly fotoaparáty a pánové se okamžitě sbíhali k tomu či onomu veteránu, aby se od jejich majitelů dozvěděli další důležité podrobnosti.

Do fraku oděný řidič Fordu T, rarity, o níž se zmiňoval už Zdeněk Kubizňák, doplnil, že se tato auta vyráběla nejen v USA, ale v několika zemích, například v Brazílii. Vzniklo kolem 15 miliónů kusů (více od jednoho typu se údajně vyrobilo pouze známého „Brouka“ od VW). Sám Ford prý tehdy prohlásil, že s ním postaví Ameriku na kola, a snad se mu to i podařilo. Byla i varianta hasičská nebo se žebříky na opravu pouličního osvětlení atd.

Prozradil také, že začínal s aerovkou „cililink“ a pak objevil tento „kočár bez koní“ (Horseless Carriage). Nádrž má na 38 listrů, je umístěna pod sedadlem a spotřeba? Tak 14 až 15 litrů. Z dalších detailů zaznělo, že vůz nemá samozřejmě žádné čerpadlo, je to samospád – údajně, když měli málo benzínu a potřebovali je do kopce, tak couvali.

Chtělo by se zatleskat, protože na své si při zastávce Hradecké Veterán Rallye přišli opravdu všichni, nejen ti, co si bez vůně benzínu (a v tomto případě i milovníci historie, zejména té spojené s motorismem) nedovedou představit. Nadšeni byli i samotní účastníci, za které to vyjádřila jedna ze spolujezdkyň: „Jsme tu celá rodina, což je pro velmi hezký zážitek. Když vyjde počasí jako letos, tak je to úplně nezapomenutelná akce.“ (ehl)