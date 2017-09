Hasiči v Borohrádku získali profesionální zásahové vozidlo.

Borohrádek - Pěkný dárek v podobě profesionálního zásahového vozidla - cisternové automobilové stříkačky CAS 32 - T815 získal zdarma v pátek 1. září od HSZ Královéhradeckého kraje Sbor dobrovolných hasičů v Borohrádku.

Je to zásahový požární automobil určený pro přepravu požárního družstva a k hašení požárů vysoce hořlavých látek vodou nebo pěnou i v místech s nedostatkem vody.

Lze ji využít na letištích, v továrnách, chemických továrnách, rafinériích, dolech, ve skladech hořlavých látek, a v místech s vysokým rizikem požárního nebezpečí a při mimořádných událostech.

Disponuje třínápravovým podvozkem TATRA s průběžným rámem, požárním odstředivý čerpadlem o průtoku 3200 litrů za minutu, nádrží na vodu o objemu 8200 litrů, nádrží na pěnidlo o objemu 800 litrů a střešní lafetovou proudnicí.

Stříkačku čeká kompletní rekonstrukce

Tatra 815 byla vyrobena v prosinci roku 1986 a byla vyřazena ze služeb HZS Královéhradeckého kraje pro nepotřebnost a poruchu motoru.

Na rekonstrukci v celkové částce 468 tisíc 923 korun vypsalo město Borohrádek projekt, jehož cílem je získat potřebné finančních prostředky. „Členové jednotky dobrovolných hasičů se rozhodli vozidlo zrekonstruovat bez nároku na odměnu ve svém volném čase,“ uvedl velitel borohrádeckých hasičů Petr Šrámek. „Město Borohrádek bude tuto opravu částečně financovat a zapůjčí na dobu rekonstrukce vyhovující prostory," doplnil starosta Borohrádku Martin Moravec a dodal, že hasiči toto profesionální auto bezezbytku využijí. Kromě běžných úkolů totiž zasahují u dopravních nehod, odstraňují následky kalamit a větrných smrští, likvidují olejové havárie na komunikacích, asistují u nouzového otevírání dveří a oken.

V roce 2016 byla jednotka zařazena do programu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje jako first responder pro výpomoc při resuscitacích osob s využitím AED (automatizovaného externího defibrilátoru) ve městě a okolí. Průměrné časy výjezdů borohrádeckých hasičů jsou do 5 minut.