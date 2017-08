Harley-Davidson aneb Cesta ke svobodě

Deštné v Orlických horách - „Dlouhá noc a mně se stýská moc, pro tebe malý dárek mám…“ - známá písnička Medvídek hlasitě zněla z reproduktorů mohutného motocyklu v sobotu kolem půl desáté ranní před hotelem Praha v Deštném v Orlických horách a byla možná důkazem dlouhé noci jednoho z účastníků Prostřední míle, kterou pro majitele Harley-Davidsonů uspořádal HOG Chapter v Hradci Králové.

Harleyáři dorazili ze všech koutů republiky i ze Slovenska a to i přesto, že lijáky a vichr znepříjemňovaly většině z nich celou cestu do horského střediska. Na start sobotní spanilé jízdy se přesto postavilo na sto dvacet motocyklů: „Samozřejmě všichni nejedou, protože většina přijela včera „durch“ prolitá. Účastníků setkání je ale přes dvě stě padesát,“ upřesnila počty Zdena Kocourková z královéhradeckého HOG Chapteru.

Nepřízeň počasí ovšem nevzala harleyářům pohodu a dobrou náladu, která panovala před zahájením jízdy. Zhruba hodinu probíhalo řazení strojů, a tak „diváci“ kvitovali, že měli dostatek času prohlédnout si nádherné stroje, jejichž cena mnohdy odpovídá menšímu domku.

Byla to opravdu nevídaná přehlídka typů, barev, stáří strojů dvou i tříkolových, ale i moto doplňků, lahodící oku laiků a určitě i samotných, a od ostatních dobře rozlišitelných, majitelů. Jaroslav Ramba k tomu řekl: „Všechny stroje tady jsou Harley-Davidson. A typy a stáří? To je individuální, jak kdo si motorku pořídil, jak měl finance. Já sám mám tři roky starou motorku Softail Breakout.“ Na otázku, kdy právě on propadl téhle značce, přišla poměrně nečekaná odpověď: „Když mě pro ni přesvědčila zhruba pět let zpátky manželka.“ Prozradil také, že by se rád jednou podíval do amerického Milwaukee, kde v roce 1903 tato legendární značka spatřila světlo světa.

Při detailním kochání se různými „vychytávkami“, dodávajícími jednotlivým „mašinám“ na ještě větší originalitě upoutala tabulka „Way to Freedom“ doplněná malým zvonečkem. Stručné, ale naprosto jasné! Ano, značka Harley-Davidson je pro majitele motorek symbolem svobody a určitě také volnosti i nezávislosti. Symbolem, který se přenáší z rodičů na děti. Důkazem toho byl ještě školou povinný Jirka K., který absolvoval Prostřední míli v Orlických horách na sedadle spolujezdce, když řidítka stroje držel jeho táta.

Bylo 10.30 hodin, když dal Vladimír Kocourek, director HOG Chapter Hradec Králové, ostatním v týmu organizátorů do mikrofonu na své helmě pokyn „Vyrážíme!“ Vzápětí začaly burácet motory a dlouhý harleyářský had vyrazil na hřebeny Orlických hor, aby se po zastávce v Neratově vrátil v odpoledních hodinách do Alfa resortu v Deštném, který se na dva dny stal domovem vyznavačů slavné značky Harley-Davidson.

Dana Ehlová