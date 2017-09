Přepychy - V Přepychách, které letos získaly titul Vesnice roku Královéhradeckého kraje, vrcholí přípravy na prezentaci obce v celostátním kole. Hodnotící komise, která začala svou pouť po vítězích krajských kol už 3. září, ji uzavře v sobotu 9. září právě v Přepychách.

Finále soutěže Vesnice roku se kvapem blíží!Foto: Deník

Celkem čtyři hodiny - od 7.30 do 11.30 - mají přepyšští na to, aby představili svou obec v tom nejlepším světle a ukázali členům komise vše, čím se chtějí prezentovat. To znamená opravené památky, nové chodníky, upravenou lokalitu ve skalách, nové ovocné aleje, kouzelné údolí Dřízna, přípravu bytové výstavby nebo třeba poštu Partner. Aby se usnadnila a urychlila cesta za cílovými body, budou nachystány bryčky, které tolik zabodovaly u členů krajské komise. "Máme ale připravenou i mokrou variantu, tzn. auta," poznamenala starostka obce Zdeňka Seidelová.

Celostátní výsledky budou vyhlášeny 16. září v Luhačovicích.

Dana Ehlová