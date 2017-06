Doma oznámil, že jede lyžovat, a opustil republiku, aby bojoval proti Hitlerovi

Dobruška - Minulý týden navštívil Dobrušku jeden z posledních žijících pilotů RAF, čtyřiadevadesátiletý generálmajor Emil Boček. Zaznamenali jsme pro vás jeho vzpomínky.

V šestnácti letech se rozhodl opustit domov a bojovat proti rozpínajícímu se nacistickému Německu. Emil Boček na sklonku roku 1939 oznámil mamince, že jede s kamarádem lyžovat do Jeseníků, a tajně se vydal na strastiplnou cestu Evropou. Přes Maďarsko, bývalou Jugoslávii a Bejrút se dostal do Francie, kde absolvoval první výcvik. Poprvé se dostal na frontu do boje proti fašistům jako telefonista. „Francouzi na válku vůbec nebyli připraveni. Vyfasovali jsme pušky z poloviny 19. století a do nich jen pět nábojů. Němci nás začali bombardovat a my jenom ustupovali,“ vzpomínal válečný veterán na první neslavné střetnutí s nepřítelem ve velkém sále společenského centra v Dobrušce, kde strávil celý den.

Válečná pouť zavedla Bočka z Francie do Velké Británie. „Z Gibraltaru jsme posledním konvojem vypluli kvůli německým ponorkám směrem na Ameriku. Doprovázely nás válečné lodě. Až po třech dnech jsme mohli změnit kurz a zamířit k britským břehům. Přistáli jsme v Liverpoolu.“

Začátky na ostrovech byly pro mladého muže velmi složité, protože neuměl anglicky. „Cizí řeč jsem zvládl poměrně rychle. Naučily nás ji anglické dívky,“ usmíval se rošťácky jeden z posledních žijících pilotů 2. světové války. Boček zvládl čtyřměsíční kurz na mechanika a začal opravovat letadla v hangáru na letišti. „Stále jsem však pošilhával po možnosti stát se pilotem.“

Touha rostla, zvlášť když jeho kamaráda přijali do leteckého výcviku. Boček se při rozlučce v hospodě dostal do křížku s britským vojákem. „Polní soud mě odsoudil na šest dní do basy. Když jsem se vrátil do hangáru, dal jsem šéfovi ultimátum: Pošli mě do pilotní školy nebo do Glasgowa do kriminálu!

Když jsem si přišel pro poslední výplatu, šéf to nevydržel a poslal mě do pilotky,“ popsal Boček, jak si létání doslova vymodlil.

Emil Boček byl v říjnu 1944 přidělen k 310. čs. stíhací peruti RAF. Do konce války stihl šestadvacet operačních letů nad Německem, Francií, Nizozemskem, Belgií a Dánskem. Nikdy nebyl sestřelen, ale dvakrát ho za letu zradil motor. „Začala mně blikat červená kontrolka signalizující, že motor nedostává benzín. Ohlásil jsem rádiem návrat na letiště. Jenže motor najednou úplně zdechl. Vzal jsem si padák a chystal se vyskočit. V listopadu se mi ale do studené vody nechtělo, tak jsem stále zkoušel motor natočit. V posledním možném okamžiku se naštěstí chytil.“

Boček nedá dopustit na slavný stíhací letoun Supermarine Spitfire. „To je kočár! Každý, kdo se v něm svezl, to potvrdí.“ Vloni se bývalému pilotovi splnil sen, když se na britských ostrovech po téměř tři čtvrtě století opět ve „spitfajru“ proletěl. Právě o tom pojednává exkluzivní dokumentární film „20 minut nad Londýnem“, který dobrušské kino promítlo.

Miroslav Sixta