„Dobrý den, tady je váš Anděl na drátě“

Komplexní dohledová a asistenční služba pro seniory „Anděl na drátě" odstartuje 1. října, právě na Mezinárodní den seniorů.

V České republice žije více než půl milionu osamělých seniorů. Právě jim je určena služba Anděl na drátě, která zajišťuje nonstop Asistenční a tísňovou péči, Linku důvěry a Poradnu pro seniory. Sídlo má v Mělčanech u Dobrušky, a její dosah je po celé republice. Základem je komunikátor ve formě hodinek nebo přívěšku na krk, jehož součástí je SIM karta a GPS lokátor, který umožňuje neustálý kontakt s operátorem centra. Komunikátor dokáže vyhodnotit řadu nestandardních situací, například pád nebo dlouhou nehybnost, a na základě toho aktivovat operátora, který situaci prověří a rychle na ni zareaguje. „Dohledové centrum obsluhují osoby se zdravotním postižením, protože jsou velmi empatičtí, což je velká výhoda,“ říká zakladatel služby Petr Lindr. Právě propojením s chráněnou dílnou je tento projekt u nás jedinečný.

Anděl na drátě sídlí v Mělčanech, ale pomáhá všude

S každým klientem je sepsán jeho denní režim, který se zanese do systému. Kdyby byl například senior nějaký čas bez pohybu mimo domov nebo si zapomněl vzít léky, komunikátor upozorní operátora na nestandardní situaci a ten okamžitě ověří, zda je vše v pořádku. Služba není jen dohledová a tísňová, součástí je i linka důvěry, klient může kdykoli zavolat, popovídat si, svěřit se. Zařízení proto nabízí i další výhody, funguje například i jako mobilní telefon. Dotyčnému se kdykoli dovolá přímo až 13 kontaktů. „Jako jediná služba nabízíme i to, že i senior se dovolá, kam potřebuje. Stačí zmáčknout tlačítko, u nás to vezme operátor a ihned ho spojí. Žádný odchozí hovor neplatí, je to zdarma v rámci měsíčního paušálu,“ doplňuje Petr Lindr.

Součástí je i poradna proti podvodným praktikám podomních prodejců - šmejdů. „Když někdo takový zazvoní, může si nás klient zavolat, a my u toho budeme asistovat. Pokud potřebuje například instalatéra, opět mu pomůžeme,“ říká vedoucí call centra Martina Galbová. Službu Anděl na drátě už nabízejí některé firmy v rámci benefitů. Dobrou zprávou je, že by v budoucnu mohla být hrazena zdravotními pojišťovnami. „Jednání momentálně probíhají, věříme, že vše dobře dopadne, protože pojišťovnám šetříme náklady spojené s následnou péčí,“ dodává Petr Lindr.

Anděl na drátě

