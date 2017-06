Dobruška FEST bude letos plný outdoorových her a muziky

Dobruška - Ve dnech 16. a 17. června se na Městském stadionu Václava Šperla v Dobrušce bude konat už sedmý ročník víkendu plného outdoorových her a aktivit, dobré muziky a zábavy.

Ilustrační fotografie.Foto: Dobruška Fest

V sobotu 17. června se uskuteční mezinárodní turnaje her KUBB, MÖLKKY, KANJAM, FREE CROQUET, FOOSBALL, ULTIMATE FRISBEE, DISC GOLF. Některé turnaje budou probíhat po celý den, další jen v odpoledních hodinách a večer. Proto bude možné se přihlásit i do více her najednou. Všechny turnaje jsou ryze amatérské a tedy určené pro jakékoliv zájemce o zápolení. Součástí Dobruška FESTu je hudební festival, který začne v pátek večer a bude pokračovat v sobotu od 14 hodin. Vystoupí např. Maradona Jazz, Stará parta, Adambe, Schodiště atd.

Dobrovolné vstupné plánují pořadatelé předat aktivitám a sdružením v Dobrušce, které se věnují podpoře volnočasových aktivit mládeže.

Dana Ehlová