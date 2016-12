Čestice - Přípravy na cestu kolem světa jsou v plném proudu, překážek na cestě se čestická partička nebojí.

Dobrodruzi z Čestic objedou svět „žigulem“Foto: Archiv

Pokud na cestách na Rychnovsku potkáte flekatě modrého žigulíka, tak vězte, že to může být výprava odvážlivců z Čestic na testovací jízdě. Filip Vogel, Petr Javůrek a Petr Hála totiž chystají 41 let starou Ladu VAZ 2101 na cestu kolem světa. Vyrazit by chtěli v dubnu příštího roku. Přípravy na asi 50 tisíc kilometrů dlouhé dobrodružství jsou v plném proudu.

Trojici podporují přátelé i rodina, vědí totiž, že kluci nejsou žádní začátečníci, co se cestování týče. „Že jsme blázni nám někteří říkali před lety, když jsme vyrazili vlakem do Skotska, opět to někteří říkali vloni, když jsme jeli autem do Istanbulu a projeli jsme všechny země na Balkáně. I letos to někteří říkali před naší cestou přes Ukrajinu a Bělorusko do ruského Petrohradu. Už jsme si tak nějak na to zvykli," řekl Deníku vedoucí expedice „Kolem světa žigulem 2017" Filip Vogel.

VYPADALO TO DOBŘEI PO VYSTŘÍZLIVĚNÍ

Celý nápad vznikl na jarní čestické zábavě v pozdějších hodinách po nějakém tom vypitém pivu a zdál se jako úplně nejlepší věc, co můžete udělat. „Druhý den jsme usoudili, že to zase tak špatný nápad nebyl a že to zkusíme. Začali jsme dávat dohromady přibližnou trasu, hledali jsme pěkného žigulíka a pak už to všechno šlo samo. Inspirací je nám cestování a dobrodružství. Sledujeme pořady o cestovatelích v trabantech, další méně známé výpravy a čteme spoustu blogů dobrodruhů, protože nás to baví," pokračuje Vogel.

NECELÝ MILION KORUN A ROK MIMO DOMOV

Předpokládaný odhad rozpočtu na cestu je necelý milion korun. Tyto výdaje budou hrazeny z naprosté většiny z vlastních zdrojů účastníků výpravy. „V současné době jednáme s partnery, kteří nám pomohou cestu uskutečnit. Připravujeme i další možnosti, jako je crowdfundingová akce nebo e-shop, kde naši podporovatelé budou mít možnost si něco zakoupit a tím naši expedici podpořit. Například to bude možnost nechat si poslat pohled z ciziny přímo od nás," vysvětluje financování vedoucí akce. V tuto chvíli kluci hodně pracují na autě a hledají informace o vstupních podmínkách do všech zemí, o obchodních lodích, které budou auto transportovat přes moře, a mnoho dalšího.

V následujících týdnech budou muset vše, co vědí, zpracovávat a reálně zařizovat víza, povolení pro auto, očkování, možnosti kempování ve volné přírodě a podobně. Své blízké a práci se Vogel na jeden rok opustit nebojí: „Rok je dlouhá doba, ale rychle to uteče. V dnešní době všudypřítomného internetu a sociálních sítí se o opuštění, v pravém slova smyslu, už asi vůbec nedá mluvit."

Přibližný harmonogram cesty

Duben 2017: Čestice > Lotyšsko > Kazachstán 4000 km

Květen: Uzbekistán > Tádžikistán > Pamir highway > Rusko > Altaj > Bajkalské jezero 7 500 km

Červen, červenec: Vladivostok > lodí do USA 5 000 km

Srpen: Kalifornie > Nevada > Nové Mexiko > Texas 5 500 km

Září: Mexiko > Honduras > Kostarika > Panama 5 500 km

Listopad: Kolumbie > Bogota > Ekvádor > Peru 6 000 km

Prosinec: Bolívie > La Paz > Chile > Patagonie 6 500 km

Leden 2018: Patagonie > Carretera Austral > Ohňová země > Ushuaia > jižní konec světa 5 000 km

Únor: konec světa > Buenos Aires > lodí do Evropy 3 000 km

Březen: Hamburg, Rotterdam a časová rezerva