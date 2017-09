Dobrá zpráva pro rychnovské fotbalisty

Rychnov nad Kněžnou - Rychnovské hřiště s umělým povrchem získalo hned dvě atestace - prodloužení FIFA Quality PRO o další rok a zároveň tříletou atestaci Fotbalové asociace České republiky.

Umělý trávník. Ilustrační fotoFoto: Deník/Vlach Zdeněk

Podle atestačních certifikátů tak splňuje rychnovská hrací plocha požadavky pro mistrovské soutěže do výše divize mužů včetně, a to až do června roku 2020. Rychnovský klub má v současné době 9 týmů, hřiště tak slouží 140 hráčům a školákům při hodině tělocviku.