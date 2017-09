Javornice - Unikátní a v České republice ojedinělý čipový systém zavedli v Základní a mateřské škole v Javornici na Rychnovsku.

Do školy s čipem? V Javornici už to ani jinak nejde.Foto: Deník/ Ilona Dvořáková

Umí nejenom otevřít vstupní dveře do školy, s jeho pomocí se děti také dostanou do školní skříňky, nebo si přes něj můžou objednat či zrušit stravu.

Systém zaplatila ze svého rozpočtu obec Javornice, která je zřizovatelem školy. Děti tak obdržely čipy zdarma.

„Je to způsob, jak umožnit vstup jen těm osobám, které tam přístup mít mají. Bezpečnost dětí je na prvním místě. Když už jsme řešili toto, a měli jsme v plánu ještě rekonstrukci šaten, tak nás napadla myšlenka spojit to i se stravováním vše v jedno,“ říká starosta Javornice Vlastimil Zachoval. A dodává, že obec oslovila několik firem po republice, nenašla ale nikoho, kdo by byl schopen nápad kompletně zrealizovat, takže se na tom nakonec podílelo několik subjektů. Realizace vyšla na půl milionu korun a trvala půl roku.

„Nemohli jsme čerpat zkušenosti z jiných škol, protože jsme nenašli žádnou, kde by realizovali podobné řešení. Nejspíš jsme průkopníci,“ říká ředitelka školy Miroslava Dvořáková.

Součástí systému je také mobilní aplikace, pomocí níž mohou rodiče kontrolovat, zda dítě bylo či nebylo na obědě, v případě nemoci je možné stravu zrušit.

Školu v Javornici čeká v nejbližší době ještě oprava fasády, školní kuchyně dostane novou vzduchotechniku a žáci se můžou těšit také na zbrusu nové moderní hřiště, které vznikne v prostorách za budovou školy.



Žáci si nový systém pochvalují



Otevírání školních skříněk je jen jedna ze tří věcí, které čipový systém dokáže. „Všechny dveře jsou zajištěny zabezpečovacím zámkem, který je ovládán čipem. Ten je shodný se vstupem do skříněk dětí, a vše je navíc propojeno i se systémem stravování,“ upřesňuje zástupce ředitelky Zdeněk Polívka.