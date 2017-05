Děti budou mít obědy zdarma

Rychnovsko - Do projektu Obědy do škol, který nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem, jejichž rodiče se dostali do hmotné nouze, se v Královéhradeckém kraji přihlásilo i po opakovaných výzvách celkem 56 základních a mateřských škol. Deset z nich bylo z Rychnovska.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) V programovém období 2014 - 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Autor: Ilona Dvořáková