Děti budou mít obědy zdarma

Rychnovsko - Do projektu Královéhradeckého kraje Obědy do škol se do 2. května přihlásilo deset mateřských a základních škol z Rychnovska.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Pavel Sonnek

Děti ve věku 3 až 15 let, jejichž rodiče či zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi, budou mít obědy zdarma. Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán vyzývá další školy, aby se přihlásily dodatečně.

Do projektu obědů pro chudé děti se přihlásilo 35 škol

Do projektu Obědy do škol, který proplácí dětem z chudých rodin obědy ve školních jídelnách, se v Královéhradeckém kraji přihlásilo 35 základních a mateřských škol.

Podle vedení kraje by další školy neměly váhat a do projektu se také zapojit.

„V současné době máme vytipováno zhruba šest stovek dětí z celkem 34 škol. V Královéhradeckém kraji je ale nicméně až 3500 dětí v hmotné nouzi, jejichž rodiče by mohli o zařazení do projektu zažádat," upozornil hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Rodiče a školy by neměli váhat

Kraj nemůže nařídit základním a mateřským školám, aby se do projektu zapojily, protože není jejich zřizovatelem. Školy a školky by se podle hejtmana však měly přihlásit co nejdříve, protože podmínky dotačního programu neumožňují zapojit se do projektu během roku, takže opozdilci budou muset čekat až do začátku následujícího školního roku.

Nikdo nepozná, že oběd je dotovaný

Projekt Obědy do škol nabízí pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách dětem ve věku od tří do patnácti let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi.

Kraj v polovině dubna oznámil, že se k této celostátní akci připojuje, a vyzval školy, aby se do projektu přihlásily.

„Kromě toho, že děti budou mít teplé jídlo, je tady i další důležitý aspekt, a to sociální – ve smyslu zmenšování bariér mezi dětmi," upozornil Jiří Štěpán.

V jídelnách totiž nebude žádný rozdíl mezi obědy dotovanými a nedotovanými.

Projekt funguje už od loňského roku, kdy se do něj zapojily Liberecký a Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Praha.

Například v Jihomoravském kraji bezplatné obědy dostává celkem 850 dětí v 48 školách a letos by se mělo zapojit ještě dalších patnáct škol.

Napomáhá zdravým stravovacím návykům

„Žádné dítě by nemělo mít ve škole hlad. Pokud rodiče nedokáží dětem obědy ve škole zaplatit, není to chyba dětí a neměly by kvůli tomu strádat hladem," řekla při zahájení projektu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Obědy jsou financovány z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). V programovém období 2014 – 2020 může Česko pro tento účel vyčerpat až 400 milionů korun.

Projekt pomáhá upevňovat zdravé stravovací návyky, umožní dětem osvojit si pravidla stolování a často má i pozitivní vliv na docházku dětí a jejich prospěch.