Dar v podobě nových vozů získaly tři organizace na Rychnovsku

Kvasiny - Všechny tři vozy jsou ze série Škoda Octavia Combi 2,0 TDI, výkon motoru 110 kW.

Tři zbrusu nové vozy dnes opustily závod Škoda Auto v Kvasinách. Nemířily ale tentokrát k zákazníkům, odjeli s nimi zástupci tří organizací na Rychnovsku - Sociálních služeb města Rychnova nad Kněžnou, neziskové organizace Pferda a rychnovské nemocnice. Ty nová auta získaly od automobilky jako dar. „My jsme rádi, že peníze, které vyděláme, jdou zpět sem do regionu, aby pomohly lidem tady od nás. Takže jsem moc rád, že se to povedlo, a že dokážeme pomoci těm, kteří to potřebují, uvedl při předání vozů vedoucí závodu Škoda Auto Kvasiny Jiří Černý. Na otázku, podle jakých kritérií vybírali, odpověděl: „Vybírali jsme podle toho, abychom podpořili hlavně zdravotní a sociální služby, protože víme, že to jsou organizace, které odvádějí obrovskou práci a zároveň hmotnou podporu nejvíce potřebují.“ Radost neskrývala Hana Skořepová, ředitelka Sociálních služeb města Rychnov nad Kněžnou: „Auto využijeme k přepravě klientů, a samozřejmě bude sloužit i k přepravě našich zaměstnanců za nimi. Personál dojíždí přímo k nim domů a pomáhá jim s péčí o domácnost i o ně samotné. Velice jsme to uvítali, protože klientů máme opravdu hodně.“

Dalším obdarovaným byla Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Primář Marcel Maršík má také jasno v tom, jak nový vůz využijí: „Nám to pomůže hlavně v tom, že auto budeme používat na svoz zdravotního materiálu do laboratoře od praktických lékařů z celého regionu včetně Orlických hor, a tím zlepšíme efektivitu jejich práce a zároveň tak i léčbu pacientů, která bude rychlejší, cílenější a kvalitnější.“

Úsměv neskrývaly ani zástupkyně neziskové organizace Pferda, která se stará o mentálně postižené a lidi s duševními poruchami a snaží se pro ně vytvářet pracovní místa a vracet je zpět do života. „Auto nám pomůže hlavně v úklidové firmě, bude vozit naše pracovníky s postižením za zakázkami. Doposud jsme měli jen jeden vůz,, už je to ale veterán a není moc spolehlivý, tohle nám dává možnost poskytovat naše služby mnohem kvalitněji. Určitě nám to pomůže v dalším rozvoji našeho podniku, uvedla ředitelka Jana Křížová.

Škoda Octavia Combi

„Máme spoustu dalších projektů, které směřují do zdravotní a sociální oblasti a také do školství, jsou to projekty řádově za desítky milionů korun, které masivně podporujeme a bude tomu tak i dál,“ říká ohledně další spolupráce s rychnovským regionem vedoucí závodu Škoda Auto Kvasiny Jiří Černý, který osobně předal nové vozy vybraným organizacím.