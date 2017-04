Cyklistika: Startuje Dobrušský pohár

Dobruška - Čtyřiadvacátý ročník amatérského cyklistického Dobrušského poháru - Memoriálu Martina Hockého - startuje v neděli 23. dubna úvodním závodem, jímž je „Silniční časovka Pohoří - Memoriál Jana Lamicha".

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Desetikilometrová trasa vede z Pohoří do Bohuslavic, Dobrušky a zpět do Pohoří. Prezence: 9.00 do 9.45 - prodejna nápojů Pohoří 73. Start: 10.00 hodin. Startovné: 100 Kč, žactvo zdarma.