Co se zdá nemožné, je skutečně možné

Sedloňov - „S vděčností za veškerou péči o naší „Bohemia bona" v krásných Orlických horách" vepsal do kroniky obce Sedloňov Jeho Eminence Dominik kardinál Duka krátce předtím, než v sobotu 20. května opustil tento krásný kout Orlických hor poté, co vysvětil novotou zářící kapličku Panny Marie.

Arcibiskup pražský a primas český se totiž stal nejvzácnějším hostem slavnosti, která se nesmazatelně zapsala do novodobých dějin Sedloňova, chvíle, kdy byla nejvyšším hodnostářem katolické církve u nás znovu vysvěcena rekonstruovaná kaplička Panny Marie v samém centru obce, poslední ze čtyř kapliček opravených během let 2015 a 2016.

Starostku Sedloňova Hanu Ježkovou potěšilo, že cestu do Orlických hor vážili i další vzácní hosté – místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, první náměstkyně ministryně Ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová, poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner, starostky a starostové okolních obcí a v neposlední řadě také generální vikář královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha.

„Kaplička, u které stojíme, byla ještě vloni touto dobou spíše ostudou naší obce, stejně jako další na našem správním území. Dnes jsou všechny ozdobou krajiny. Nebylo by tomu tak, kdybychom nemohli využít dotací, které pro obnovu těchto památek uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj a také Ministerstvo zemědělství. Samozřejmě, že jsme museli přidat i peníze vlastní, ale tak už to prostě je. Nic není úplně zadarmo," zdůraznila směrem ke všem přítomným Hana Ježková, jejíž obec získala na tento účel zhruba jeden milion korun z dotací určených na obnovu památek kulturního dědictví venkova a na obnovu drobných sakrálních památek venkova zhruba a ten druhý přidala ze svého rozpočtu.

Péči o drobné církevní stavby upřímně ocenil sám kardinál Dominik Duka: „Vidím při svých cestách po vlastech českých, co všechno se změnilo v městech i obcích, ale také, co se změnilo u kapliček, křížů a dalších božích muk i soch svatých. Je to výzva k tomu, abychom si uvědomili, co je to zázrak. Co se zdá nemožné, je skutečně možné," pronesl v průběhu slavnosti a doplnil myšlenku významného anglického spisovatele: „Chesterton říkával, že skutečnost je mnohem fantastičtější než všechny naše utopie a sny. Děkuji Vám i všem institucím, díky kterým se takto naše země proměňuje."

Kaplička sv. Huberta na Polomu a kapličky P. Marie v Ošerově, na Polomu i v centru Sedloňova se proměnily k nepoznání, staly místní chloubou a důkazem velice příkladné péče o odkaz předků. Přítomnost výjimečné osobnosti české současnosti, kterou Dominik kardinál Duka bezesporu představuje, jen podtrhuje význam toho, co v Sedloňově dokázali.

