Cestující čeká zásadní změna

Rychnov nad Kněžnou - Od začátku května došlo ke zkrácení spoje 19 linky 660577 Rychnov nad Kněžnou - Hradec Králové s odjezdem v 5.35 hod. z Rychnova, který bude končit v Týništi nad Orlicí.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: Andrea Šrámková

Důvodem je zajištění spojení pro děti z Borohrádku, Žďáru nad Orlicí, Nové Vsi a Albrechtic nad Orlicí do školy v Týništi nad Orlicí. Do Hradce Králové mohou cestující z Týniště dál pokračovat vlakem, nebo mohou využít spoj jedoucí přibližně o 30 minut později - s příjezdem do Hradce Králové v 7.30 hodin. Pro cestující z Krňovic je zajištěn spoj s odjezdem v 6.15 a z Bělče v 6.20 hodin.