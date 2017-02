Bzuk team Vamberk vyhlásil nominované na modeláře roku

Vamberk - Bzuk team z Vamberka již od roku 2001 hledá modeláře, kteří se zasloužili o rozvoj tohoto koníčku.

Vamberský Bzuk team na závodech.Foto: Zdeněk Sršeň

Do konce ledna bylo veřejností nominováno 9 modelářů z východních Čech. Svou účast v anketě nakonec potvrdilo 6 nominovaných: Josef Navrátil z Pardubic, Jiří Lejsek z Kostelce nad Orl., Zdeněk Nespěchal z Holic, Petr Hlava z Valdic, Jiří Fikejz ze Džbánova a Tomáš Derner z Hradce Králové. Více informací o anketě i nominovaných naleznete na www.bzuk.cz. Vítězi hlasování bude v březnu 2017 propůjčen putovní pohár. Půl roku se s ním bude těšit a čerpat jeho magickou sílu. Jaké další jméno se objeví na poháru, záleží i na vás. Platné hlasy jsou ty, které přijdou na mailovou adresu info@bzuk.cz do 28. února.. Z jedné adresy lze poslat jen jeden hlas. Vítěze vyhlásíme dne 10.března.. Předání putovního poháru proběhne později v nejbližším okolí vítěze. Team se věnuje modelaření už od poloviny devadesátých let. Za dobu existence má za sebou řadu akcí pro dospělé i pro děti i řadu úspěchů v různých soutěžích.