Budoucnost podjezdu již má reálnou podobu

Týniště nad Orlicí - Ve městě se zbaví tíživé dopravní situace poblíž vlakového nádraží.

Přejezd v Týništi nad Orlicí.Foto: Archiv Deníku

Dlouhé minuty stání, ale především táhnoucí se kolony aut, které plnily Masarykovu ulici v Týništi nad Orlicí. To vše má být v dohledné době minulostí. Vedení města totiž udělalo další podstatný krok, který změní tvář okolí místního vlakového nádraží. Zastupitelé schválili nový územní plán, který počítá s tím, že přejezd nedaleko Vodárenské věže nahradí do tří let podjezd. Podle současných plánů Správy železniční dopravní cesty podjezd, který má být lepší a efektivnější variantou současného železničního přejezdu, vznikne blíž vlakovému nádraží.

„Trasa je již vymezena územním plánem. V současné době se upřesňuje technické řešení a zpracovává se aktualizace dokumentů pro územní řízení,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Podstatnou roli ve vyřešení tíživého problému hrály i pozemky potřebné pro začátek celé výstavby. Ty již má radnice v Týništi nad Orlicí vyřešeny.

Se samotnou proměnou - tedy vybudováním nového podjezdu pro auta - se počítá na začátek jara roku 2020. Konec stavebních prací pak SŽDC plánuje na listopad téhož roku. Nový podjezd by tak měl vzniknout v rámci několika měsíců.

Finanční náklady na výstavbu podjezdu mají pak vyjít na přibližně 250 milionů korun. S dalšími stovkami milionů se ovšem počítá i na potřebnou rekonstrukci kolejiště.

V rámci třetí etapy modernizace železničního spojení mezi Týništěm a Častolovicemi, respektive Solnicí, kromě výstavby podjedu vzniknou například i nová zabezpečovací zařízení.