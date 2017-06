Budou mít v Bolehošti konečně vlastní hřiště?

Bolehošť - Problém je s výkupem posledního pozemku. Majitel, který se ho nechtěl vzdát, navíc nedávno zemřel.

Na místě starého hřiště by mělo vyrůst nové víceúčelové sportoviště se zázemím. Vše záleží na výsledku dědického řízení.Foto: Deník

Zatímco Obecní úřad dostal nedávno nový kabát a místní hasiči zbrusu novou zbrojnici, stavba víceúčelového sportoviště je momentálně v Bolehošti velkým problémem. Současné hřiště naproti úřadu je ve špatném stavu a nevyhovuje podmínkám. „Je to taková, řekněme udržovaná, ale nijak komfortní plocha na sportování, rádi bychom, aby tam vzniklo víceúčelové hřiště se zázemím i pro konání větších akcí v obci,“ říká starosta Petr Kubíček. A právě v tomto místě by v budoucnu mohlo vyrůst nové hřiště se zázemím. „V současné chvíli je to ve fázi, kdy máme zpracovanou základní studii a čekáme, až se nám podaří získat poslední pozemek, který k tomu potřebujeme,“ dodává Petr Kubíček. Problém je v tom, že majitel zmíněného pozemku, který víc než deset let v obci nežil, ho prodat nechtěl. Vše se navíc zkomplikovalo tím, že nedávno zemřel a tak nezbývá, nežli čekat na výsledek dědického řízení. Přitom nové hřiště by ocenili i žáci místní školy, která vlastní sportoviště nemá.

Odhadovaná částka na realizaci stavby včetně potřebného zázemí je mezi dvěma a třemi miliony korun. „Představu máme, ale ještě bohužel nevíme, jak to dopadne s tím pozemkem, a rozhodně nemůžeme čekat dalších 10 let, takže pokud se to nepodaří v blízkém horizontu vyřešit, budeme muset vymyslet jiné řešení,“ dodává Petr Kubíček. V Bolehošti, kde momentálně žije 550 obyvatel, se pustili i do dalších projektů - upravují prostory pro nové stavební parcely, obnovují stromořadí podél cest, chystají výstavbu chodníků, a rekonstrukcí prochází také bývalý obecní dům, který bude sloužit ke kulturnímu vyžití.