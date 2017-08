Bolehošť láká na největší gulášové slavnosti v Čechách.

Bolehošť - Již posedmé se v sobotu 12. srpna sjedou do Bolehoště milovníci těch nejlepších gulášů.

Akce, která původně vznikla jako soutěž o nejlepší guláš mezi místními, se rozrostla do celostátních rozměrů a v současné době patří mezi vůbec největší u nás. Zatímco v roce 2011, kdy se Gulášové slavnosti konaly poprvé, bylo možné ochutnat 80 litrů této pochoutky, vloni to bylo už 440 litrů. Do Bolehoště je přijelo okoštovat víc než 1500 návštěvníků. „Každým rokem přibývá nejen návštěvníků, ale i počet gulášů. Rozšiřujeme program pro děti i pro dospělé, přidali jsme jsme soutěž v pití piva, a k ochutnání tady jsou i další pochoutky, třeba palačinky, bramboráky, zelňáky a další.

Základ a podmínka ale je, že kdo tady chce prodávat, musí zároveň soutěžit. Všem říkám: Klidně přijeďte, prodávejte si třeba cukrovou vatu, musíte ale soutěžit a uvařit guláš,“ říká starosta Bolehoště Petr Kubíček.

Minimální množství, se kterým je možné soutěžit je 25 litrů. Vaří se většinou přímo na místě v brutaru, ve ve velkých hrncích, v polních kuchyních nebo ve velkých kotlích na trojnožce.

Na své si tu přijde každý

K ochutnání tu bývají guláše rozmanitých druhů – jelení, kančí, dančí, z vepřového i z kližky, kuřecí, fazolové, a chybět nemůže samozřejmě segedínský s vynikajícím bolehošťským zelím. Protože je to soutěžní klání, hodnotí se hned ve dvou kategoriích. Jednu hodnotí samotní návštěvníci, každý z nich dostane při vstupu kupón a když mu guláš chutná, tak ho hodí do připraveného boxu. Druhou kategorii hodnotí odborná porota, která je složená z kuchařů a restauratérů z místního regionu. Posuzují chuť, vůni, kvalitu a druh masa, koření, konzistenci atd. Společné konsilium následně vybere tu nejlepší pochoutku. „Aby se nám návštěvníci nenudili připravili jsme ještě další soutěž o nejoriginálnější stánek s prodejci. Loni jsme tu například měli celý lékařský tým, další se převlékli za babičky, nebo byl celý stánek upraven jako nádražní restaurace včetně oblečení, dokonce při výdeji štípali lístky,“ dodává starosta. Porota na závěr prochází stánky a hodnotí nápaditost, originalitu a způsob provedení.

Chcete soutěžit? Připravte si suroviny

Na 25 soutěžních litrů, což je přibližně 75 porcí, se spotřebuje 11 kilogramů masa a podle druhu guláše 7 až 9 kilo cibule. Ty nejlepší výtvory jsou pak rozprodány během dvou hodin. Loni zvítězil Sokolský guláš z SK Lipiny, který vyhrál jak u návštěvníků, tak u odborné poroty, což se v historii soutěže stalo teprve podruhé. Podaří se překonat loňského vítěze? Přijeďte se o tom do Bolehoště přesvědčit sami. Gulášové slavnosti začínají v sobotu přesně v pravé poledne. Doplní je bohatý doprovodný program, nabídka piv ze sedmi pivovarů a koncerty skupin Efekt a Bladex. Více informací najdete na www.obecbolehost.cz/gulasove-slavnosti.