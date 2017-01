Automobilky ženou výplaty vzhůru. Lidí je málo

Kvasiny, Dvůr Králové - Kvasinská pobočka Škody Auto je nejrychleji rozvíjejícím se závodem tradiční české společnosti.

Z kvasinské fabriky Škoda Auto.Foto: Deník/ Miroslav Sixta

Masivně nabírá zaměstnance do tamní průmyslové zóny a sváží je z celého kraje. Nabízí nadstandardní mzdy a benefity. Nové autobusové linky do Kvasin od nového roku míří také například ze Dvora Králové nad Labem nebo z Červeného Kostelce. To nenechává spát mnohé podkrkonošské podniky. Začínají se totiž obávat odlivu zaměstnanců a nedostatku odpovídající náhrady. To v krajním případě může vést až k omezení výroby. Firmy se proto snaží reagovat, situaci sledují a případně musí upravovat mzdy.

„Podstata práce je jiná u nás a v automobilovém průmyslu. Snažíme se zaměstnance udržet, nabízíme jim výhodnější podmínky než měli. Textilní průmysl je ale hodně o těžké dřině, hluku, prachu nebo práci ve vysokých teplotách. Lidé jsou sice na ně zvyklí, chápu však, že často pokukují po jiných nabídkách. Úkolem nás ve vedení je připravit takové prostředí a podmínky, aby nenutily naše zaměstnance uvažovat o změně povolání," řekl majitel firmy Juta ze Dvora Králové a jeden z největších zaměstnavatelů v Podkrkonoší vůbec, Jiří Hlavatý.

Ze Dvora Králové denně vyráží autobusy, které bez přestupu vozí pracovníky na trojsměnný provoz do Kvasin. Fabrika se podílí na finanční kompenzaci ztrátových linek, které zřizuje kraj.

Aktuálně v Kvasinách pracuje více než 4 tisíce lidí, další mají během pokračujících náborů přibývat. Dvůr Králové je přitom od Kvasin vzdálený zhruba 50 kilometrů. Cesta autobusem na jedné trase proto zabere zhruba hodinu a půl času.

„Žádný odchod kvůli této pracovní příležitosti od nás z firmy neevidujeme. Pochopitelně jsem ale o těchto náborech slyšel. Určité obavy z odlivu zaměstnanců proto máme," přiznává Jakub Šrámek, ředitel společnosti Carla ze Dvora Králové. „Zatím jsme ale tuhle záležitost řešit nijak nemuseli, je klid. Snad se nám ho podaří udržet i dál," přeje si. Český výrobce čokolády zaměstnává ve Dvoře Králové 160 zaměstnanců.

Přímo ve Dvoře Králové má navíc díky společnosti Karsit Automotive vzniknout do dvou let další fabrika. Sice o poznání menší, než v Kvasinách, zaměstnání tu ale na různých pozicích najdou další tři stovky lidí.

„Snažíme se, aby se našim lidem nevyplatilo do Kvasin dojíždět, pokud by o tom začali uvažovat. Zatím se držíme. Je mi ale jasné, že abych zaměstnance udržel, musíme je pořádně zaplatit," neskrývá Jiří Hlavatý, senátor a majitel textilky Juta. „Měl jsem jednání s řediteli všech čtrnácti našich závodů. Řekl jsem jim, že budu považovat v uvozovkách za trestný čin, pokud nám schopní zaměstnanci začnou odcházet. Jsme natolik silná firma, že bychom si tohle rozhodně neměli dovolit. Musíme usilovat o spokojenost zaměstnanců, aby od nás nechtěli pryč. Realitu je potřeba vnímat," staví si před sebe náročný úkol. „Jiná věc je samozřejmě ta, pokud práce v textilnictví někoho nebaví," má jasno Hlavatý.

„O vzniku přímých linek ze Dvora Králové jsem samozřejmě slyšel. Ale věřím, že nás se to nijak nedotkne," říká také Ladislav Jirčík, výrobní ředitel společnosti Beas, které patří například pekárna v Choustníkově Hradišti.

„Už nyní je pro nás situace s lidmi velmi obtížná. Pociťujeme nedostatek především kvalifikovaných zájemců. Tak málo pracovní síly, jako v současné době, nepamatuji. Opravdu kvalitní lidé se shání velmi špatně," dodává Jirčík s tím, že aktuálně v pekárně pracuje zhruba devadesátka zaměstnanců.